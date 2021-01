LIVE Coppa Italia, Milan-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Milan-Torino, diretta della partita di Coppa Italia 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

A San Siro si gioca di nuovo Milan-Torino. A soli tre giorni di distanza dalla partita di campionato, vinta per 2-0 dalla squadra di Stefano Pioli, rossoneri e granata tornano ad affrontarsi ma questa volta negli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita è a eliminazione diretta: chi vincerà si qualificherà per i quarti di finale dove troverà una tra Inter e Fiorentina. Ricordiamo che nei precedenti due turni la formazione di Marco Giampaolo ha eliminato prima il Lecce, poi la Virtus Entella. Segui Milan-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Coppa Italia, Milan-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-TORINO

Ore 19.25 I pullman delle due squadre sono arrivate allo stadio San Siro di Milano. A breve verranno comunicate le formazioni ufficiali di Milan e Torino.

Ore 18.45 Mancano circa due ore al calcio d’inizio della partita tra Milan e Torino. Rispetto alla partita di tre giorni fa, sono attesi diversi cambi di formazione in entrambe le squadre e anche le esclusioni dai convocati di Sirigu da una parte e Kjaer dall’altra (per permettere ai giocatori di riposare) fanno presagire scelte molto diversa da parte dei due allenatori, rispetto a quelle fatte per la gara di campionato. Nel frattempo si attende l’arrivo allo stadio San Siro dei pullman delle due squadre, dopodiché, intorno alle 19.45, verranno comunicate le formazioni ufficiali scelte da Giampaolo e da Pioli.

Coppa Italia, Milan-Torino: le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leao. A disp. G. Donnarumma, A. Donnarumma, Calabria, Hernandez, Duarte, Musacchio, Michelis, Olzer, Mionic, Di Gesù, Diaz, Colombo, Ibrahimovic. All. Pioli.

Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincon, Linetty, Murru; Gojak; Zaza. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Bremer, Singo, Ansaldi, Rodriguez, Lukic, Segre, Baselli, Belotti, Verdi. All. Giampaolo.

Coppa Italia, Milan-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Milan-Torino, in diretta e in chiaro, è trasmessa da Rai 1. E’ possibile anche vedere la partita in diretta streaming su Rai Play. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Coppa Italia, Milan-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali.

Coppa Italia, Milan-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 20.45