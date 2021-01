Vagnati: "Meité al Milan? Ne stiamo parlando" - Toro.it

Calciomercato Torino / Il direttore sportivo granata, Davide Vagnati, ha parlato prima della sfida di Coppa Italia contro il Milan

Il direttore sportivo Davide Vagnati ha parlato del calciomercato del Torino ai microfoni di Rai Sport prima degli ottavi di Coppa Italia. Il dirigente ha confermato l’interesse del Milan per Meité, come già dichiarato alla vigilia del precedente appuntamento a San Siro: “Ne stiamo parlando con il Milan, poi vediamo come si svilupperà nelle prossime ore, ma non ci sono solo i rossoneri sul ragazzo. Belotti? Rimane assolutamente al Torino”. I granata sono al lavoro per dare al Gallo una spalla: il primo nome, come noto, è quello di Christian Kouamé.