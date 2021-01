Milan-Torino, le formazioni ufficiali: in difesa solo Bremer confermato, c’è Nkoulou. Gallo in panchina, gioca Zaza

Come preannunciato, Marco Giampaolo ha optato per un largo turnover per il match di Coppa Italia contro il Milan: Belotti va in panchina e a sostituirlo nel ruolo di prima punta c’è Zaza. Alle sue spalle Gojak, mentre Nkoulou rientra per la prima volta dalla sostituzione dell’intervallo contro l’Udinese. Nel Milan Ibra gioca dal primo minuto. A seguire le formazioni ufficiali delle due squadre.

Milan-Torino: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni di Milan-Torino di Coppa Italia:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Diaz, Leao; Ibrahimovic A disp. G. Donnarumma, A. Donnarumma, Conti, Hernandez, Michelis, Olzer, Mionic, Di Gesù, Calhanoglu, Colombo, Hauge. All. Pioli.

Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincon, Linetty, Ansaldi; Gojak; Zaza. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Izzo, Singo, Murru, Rodriguez, Lukic, Segre, Baselli, Belotti, Verdi. All. Giampaolo.