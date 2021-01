Milan, torna Calhanoglu, Ibra partirà dalla panchina

La probabile formazione del Milan in Coppa Italia / Leggero turnover per Pioli: Çalhanoğlu favorito su Diaz, in attacco confermato Leao

Dopo la vittoria in campionato, il MIlan si appresta ad affrontare per la seconda volta in pochi giorni il Toro di Giampaolo. E questa volta il risultato non assegnerà semplicemente tre punti. Il remake della sfida di campionato, infatti, mette in palio, il passaggio del turno in Coppa Italia: chi vince approderà direttamente ai quarti di finale. Per l’occasione, nonostante i tanti infortuni che contiuano a limitare la rosa rossonera, Stefano Pioli dovrà necessariamente adottare un leggero turnover per riuscire a rendere al meglio tanto in campionato quanto in Coppa Italia. E allora in porta spazio a Tatarusanu, al posto di Gigio Donnarumma, mentre in difesa Conti e Dalot si candidano per una maglia da titolare lasciando Calabria e Hernandez a riposo.

La probabile formazione di Pioli: Ibra ancora in panchina

In centro calla difesa, invece, confermato Romagnoli al fianco di Kalulu, in vantaggio nel ballottaggio con Kajer. A centrocampo, buone notizie per Stefano Pioli. L’uscita in barella durante la sfida in campionato contro il Torino aveva fatto presagire il peggio per Sandro Tonali che invece ha prontamente recuperato facendo tirare un sospiro di sollievo al tecnico rossonero. Facile dunque immaginare un suo impegno dal primo minuto al fianco di Kessie, con calabria pronto a subentrare a partita in corso.

Sulla trequarti, ballottaggio tra Brahim Diaz e Çalhanoğlu. Del primo andranno valutate le condizioni mentre il secondo, dopo i minuti messi nelle gambe in campionato, è pronto a rientrare dal primo minuto. Al suo fianco, Castillejo e Hague. In attacco, confermato Leao mentre Ibrahimovic dovrebbe partire ancora dalla panchina anche se il suo impego a partita in corso sembra quasi scontato. Di seguito la probabile formazione del Milan per la sfida di Coppa Italia contro il Torino.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Tătăruşanu; Conti, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Çalhanoğlu, Hauge; Leao. A disp. Donnarumma G., Donnarumma A., Calabria, Kjær, Hernandez, Duarte, Musacchio, Diaz, Frigerio, Colombo, Ibrahimovic, Maldini. All. Pioli.

Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Krunic, Rebic, Saelemaekers.