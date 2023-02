Milan-Torino, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Terza volta in questa stagione. Milan-Torino è una sfida che si rinnova e che proprio a San Siro si è giocata un mese fa. Era la Coppa Italia, la serata di Bayeye e Adopo, la sfida risolta solo ai tempi supplementari. La seconda di questa annata dopo la gara che in campionato, qualche mese prima, aveva visto i granata di Juric avere la meglio, 2-1, al Grande Torino. In casa del Diavolo in Serie A la vittoria manca però dal 24 marzo 1985. Segui in diretta Milan-Torino su Toro.it.

Milan-Torino: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-TORINO

Calcio d’inizio ore 20.45

Milan-Torino 0-0: il tabellino

Milan (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemakers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Diaz; Giroud, Leao. A disp. Mirante, Vasquez, Calabria, Gabbia, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Messias, De Ketelaere, Adli, Rebic, Origi, Ibrahimovic. All. Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Adopo, Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Radonjic, Vojvoda, Vieira, Ilic, Aina, Seck, Karamoh. All. Juric

Milan-Torino: il prepartita

ore 20.30 Quando mancano quindici minuti al fischio d’inizio del match le squadre iniziano a rientrare negli spogliatoi, pronti per rientrare a breve, quando l’arbitro fischierà il calcio d’inizio.

ore 20.10 Le squadre sono in campo per il riscaldamento sul terreno di gioco del Meazza, seguite da vicino dai rispettivi staff

ore 20.00 In campo a San Siro i portieri stanno effettuando il consueto riscaldamento, attesi gli altri giocatori.

Ore 19.15 Juric a sorpresa ha deciso di schierare dal primo minuto il giovane Gineitis a centrocampo. Sarà lui ad affiancare Adopo in mezzo al campo. Ci sarà Sanabria in attacco come da indiscrezioni, mentre Rodriguez agirà sulla fascia sinistra.

ore 18.45 Mancano due ore al fischio d’inizio del match di San Siro. Già tanti tifosi gravitano intorno al Meazza, dove entro un quarto d’ora si vedranno anche i pullman delle due squadre arrivare allo stadio. Serata fredda a Milano, dove nel corso del match si toccheranno gli zero gradi. Juric ha qualche dubbio da sciogliere ancora e riguarda la presenza o meno dal primo minuto di Ilic, tra i convocati ma non al meglio.

Milan-Torino: formazioni ufficiali

Milan (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemakers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Diaz; Giroud, Leao. A disp. Mirante, Vasquez, Calabria, Gabbia, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Messias, De Ketelaere, Adli, Rebic, Origi, Ibrahimovic. All. Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Adopo, Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Radonjic, Vojvoda, Vieira, Ilic, Aina, Seck, Karamoh. All. Juric

Milan-Torino: dove vederla in tv e streaming

Milan-Torino in diretta sarà trasmessa da Dazn, il canale streaming che detiene i diritti dei match del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024.