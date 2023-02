Sintesi e commento di Milan-Torino: pari dopo 45′, poi nella ripresa Giroud sigla la rete decisiva

Il Toro non bissa il successo di Coppa e non riesce ad avere la meglio del Milan come accaduto già due volte in questa stagione. La rete di Giroud decide la sfida del Meazza: per i rossoneri è una liberazione, perché è una vittoria che può far ripartire i ragazzi di Pioli. Per i granata è una brutta battuta d’arresto per la classifica, considerato che ora il settimo posto è in pericolo.

Primo tempo: Sanabria pericoloso

Per la sfida al Milan Juric sorprende tutti schierando – anche vista l’emergenza – Adopo e Gineitis in mezzo al campo. Ilic in panca, Ricci out, mentre davanti si ritorna al classico con Miranchuk e Vlasic dietro a Sanabria. L’inizio dei rossoneri più timido rispetto a quello del Toro. Dopo tre minuti tacco del debuttante Gineitis a cercare in area Rodriguez che per poco non intercetta. Guizzo di Leao al 6′ ma Djidji è vigile ed evita che il portoghese vada in porta. Ci prova Miranchuk al 10′, pallone che finisce alto. Continua a spingere il Toro: su angolo di Vlasic, Buongiorno trova le gambe di un avversario. Brivido per la difesa rossonera al 18′: conclusione che si spegne di pochissimo a lato di Tatarusanu. Prova a farsi vedere anche il Milan: Leao cerca Giroud ma Singo e bravo a chiudere e a mettere in angolo. Al 32′ Adopo toglie il pallone a Leao toccando pure la caviglia del rossonero, l’arbitro fa proseguire e poi Kjaer è costretto a stendere Singo e si becca un giallo. Proprio il danese è protagonista dell’occasione più grossa del match perché scivola nel tentativo di proteggere il pallone e per poco Sanabria non ne approfitta. Al 40′ Saelemaekers da fuori calcia altissimo. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, senza recupero.

Secondo tempo: la sblocca Giroud

Un cambio per Juric nella ripresa. Dentro Linetty, per dare più muscoli e più esperienza al centrocampo, fuori Gineitis. Bene il Toro nei primissimi minuti anche se pian piano il Milan comincia a prendere campo e pure a collezionare occasioni. All’8′ pericoloso Leao: cross di Giroud, la smorza Djidji, calcia Leao appostato sul palo opposto trovando il portiere del Toro che respinge con la coscia. Ancora Milan all’11’: sinistro di Giroud, non trattiene bene Milinkovic che poi per fortuna fa sua la sfera. Esce Buongiorno, dolorante, in campo Vojvoda: Rodriguez arretra in difesa. Miranchuk, ispirato, serve Vojvoda che però calcia col sinistro, non il suo piede, molto debolmente. Al 17′ il gol del Milan: Theo sulla testa di Giroud che anticipa Djidji e insacca. Prova a cambiare qualcosa Juric: al 22′ ecco Karamoh al posto di Adopo, con Vlasic che arretra a centrocampo. Prova a reagire il Toro: cross di Singo a provare a pescare Karamoh, anticipato. Gigantesca l’occasione che il Milan si divora con Theo al 31′: contropiede con il francese che apre il piatto e fa finire il pallone incredibilmente fuori. Ancora cambi per il Toro: al 35′ entrano Gravillon (esordio) e Radonjic per Djidji e Vlasic. Il serbo nel giro di due minuti rimedia un giallo. Tre cambi per Pioli che prova a dare fiato ai suoi