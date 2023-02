Le pagelle di Milan-Torino: Adopo in mezzo dà sostanza ma pure qualità, Vlasic non riesce ad incidere

MILINKOVIC-SAVIC 6: con la coscia al 10′ del secondo tempo, anticipa Leao ben imbeccato da da Giroud. Poco dopo qualche brivido quando non trattiene un pallone andandolo poi a recuperare praticamente a un centimetro dalla linea.

DJIDJI 5: in apertura è subito reattivo intervenendo su Leao e impedendo che il portoghese si involi verso la porta. In occasione del gol però si fa sovrastare da Giroud (st 35′ GRAVILLON SV)

SCHUURS 6: buona la sua prova in fase difensiva, dove riesce a far valere la sua fisicità. Prova in una paio di occasioni la sortita offensiva ma finisce sempre per perdere palla e, in un’occasione, anche per prendersi un giallo metre cercava di recuperarla.

BUONGIORNO 6: esce dolorante a inizio secondo tempo dopo aver giocato la sua solita partita generosa. Dietro è sempre attento e come sempre non disdegna qualche sortita offensiva, facendosi trovare pronto su angolo e sfiorando anche la rete (st 13′ VOJVODA 5.5: entra e si divora subito un gol)