Così Juric ha commentato la partita di San Siro tra il Milan e il Torino: “Non è facile perdere giocatori come Lukic e Ricci”

“Abbiamo fatto bene ma per vincere queste partite ci va più qualità. Non è facile perdere due giocatori come Lukic e Ricci, non abbiamo ancora Ilic. I ragazzi hanno fatto bene poi abbiamo sbagliato le occasioni in cui va fatto gol”, ha detto Juric. “Col Milan in casa era stata più difficile, questa l’abbiamo dominata, ci manca il salto di qualità che le piccole squadre spesso non hanno”. Su Sanabria: “Si è mosso bene, da Vlasic mi aspettavo di più mentre Miranchuk ha fatto bene”, così ha parlato dei suoi attaccanti.

Juric su Gineitis

“Sono consapevole che queste gare sono fatte bene, giocate bene ma poi non le vinci. Esco soddisfatto ma sempre consapevole che manca qualcosa, come mezze punte, come quinti, come centrocampisti, già come a Salerno”. Su Gineitis: “Poteva fare meglio, non ha fatto male, era ammonito e l’ho tolto, è un 2004 deve ancora crescere fisicamente, ha fatto una partita solida, ha grandi margini di miglioramento”.