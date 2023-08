Milan-Torino, diretta della partita di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Tutto pronto per la seconda giornata di campionato. A San Siro il Torino sfiderà il Milan di Pioli, reduce dalla vittoria del Dall’Ara sul Bologna. I granata dovranno fare una gran partita per provare a centrare i primi tre punti della stagione, visto il pareggio contro il Cagliari nella gara inaugurale del campionato. Segui in diretta Milan-Torino su Toro.it.

Milan-Torino, il prepartita

Ore 19:45 Mancano circa due ore al fischio d’inizio di Milan-Torino. Intorno a San Siro, che sarà teatro della sfida di questa sera, ci sono già tanti tifosi: è previsto il pienone al Mezza. I pullman delle due squadre arriveranno nella prossima mezz’ora, poi come di consueto spazio alla ricognizione sul campo, la fase che precederà il riscaldamento.

Milan-Torino, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disp. Sportiello, Mirante, Kalulu, Florenzi, Kjaer, Pellegrino, Musah, Pobega, Adli, Romero, Okafor, Colombo. All. Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic,Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Popa, Zima, N’Guessan, Lazaro, Bayeye, Tameze, Ilkhan, Gineitis, Karamoh, Pellegri. All. Juric.

Milan-Torino, dove vederla in tv e in streaming

Milan-Torino sarà visibile in diretta tv sia su Sky Sport che su DAZN. Nel primo caso bisognerà essere abbonati e connettersi via satellite, nel secondo avere comunque un abbonamento, ma scaricare l’apposita app su smart tv, console di gioco o dispositivi come Apple TV, Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Sarà visibile anche in streaming e sarà possibile farlo sia con DAZN che con SkyGo e NOW. Bisognerà essere ovviamente abbonati e collegarsi sulle apposite app su smartphone e tablet, o sui siti internet dedicati da pc.

Milan-Torino, le formazioni ufficiali

Milan-Torino, la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20:45.