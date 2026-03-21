La probabile formazione del Milan per la sfida contro il Torino: possibile il ritorno di Bartesaghi dal 1′

In occasione della 30a giornata di Serie A il Torino sarà ospite del Milan nel match di sabato sera allo stadio San Siro. Per la gara di stasera alle ore 18:00 Allegri non potrà contare su Gabbia e Loftus-Cheek come conferma nella conferenza stampa della vigilia. In seguito, le probabili scelte del tecnico dei rossoneri.

In difesa confermato De Winter

Data l’assenza di Gabbia, ancora fermo ai box, nella difesa a 3 del Milan ci sarà con ogni probabilità De Winter, affiancato come sempre da Tomori e Pavlovic. Nessuno novità dunque rispetto alla sfida di Roma contro la Lazio sia in difesa che in porta, dove ovviamente sarà presente Mike Maignan.

Buone notizie a centrocampo dove ritorna l’ex Juventus Adrien Rabiot, che andrà a giocare nel cuore del rettangolo di gioco assieme all’immancabile Luka Modric e a uno tra Fofana e l’ex di partita Samuele Ricci, non da escludere una sua presenza in campo dal primo minuto.

Starà ad Allegri scegliere se puntare sulla fisicità di Fofana, o se sarà meglio gestire il gioco con due palleggiatori come Modric e lo stesso Ricci. Sulle corsie invece ci sarà sicuramente Saelemaekers sulla destra, mentre sulla corsia sinistra potrebbe tornare dal 1′ Davide Bartesaghi, con Estupinan che potrebbe fare ritorno in panchina.

Tanti dubbi in attacco

In attacco tanti dubbi per Allegri: con il ritorno di Gimenez tra i convocati, il tecnico livornese potrebbe pensare di inserire Fulkrug dal 1′, considerata l’indisponibilità di Leao, fermatosi ieri per un problema muscolare. L’attaccante farà coppia con Pulisic.

La probabile formazione del Milan

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Allegri per la sfida contro il Torino.

Probabile formazione del Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug,. A disp. Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Nkunku, Gimenez. All. Allegri.

Indisponibili: Gabbia, Loftus-Cheek, Leao

Squalificati: nessuno