La probabile formazione del Torino contro il Milan: difesa confermata, ballottaggio Prati-Ilkhan

In occasione della 30a giornata di Serie A il Torino di D’Aversa sarà ospite del Milan sabato pomeriggio a San Siro alle ore 18.00. Diversi sono i ballottaggi e i dubbi che il tecnico granata dovrà scogliere prima del fischio d’inizio. Conferenza stampa di vigilia abbastanza enigmatica del tecnico, in cui non ha voluto sbilanciarsi troppo. Non è da escludere quindi qualche cambio rispetto alla sfida con il Parma, ma con un probabile mantenimento dell’assetto 3-4-2-1 schierato nelle ultime sfide.

Difesa verso la riconferma in blocco

Anche per la sfida contro il Milan, D’Aversa si affiderà ormai al solito 3-4-2-1. Confermato Paleari in porta, ma, in generale, tutto il pacchetto difensivo va verso la riconferma, con Ebosse, Ismajli e Coco pronti nuovamente a partire dal primo minuto. Sulla corsia destra Pedersen parte ancora una volta favorito su Lazaro. Sulla corsia sinistra spazio nuovamente a Obrador, che dovrebbe essere ancora il prescelto per una maglia da titolare.

Ballottaggio a centrocampo

Uno dei pochi ballottaggi di giornata è quello in mezzo al campo. Oltre al confermatissimo Vlasic, è testa a testa tra Prati e Ilkhan per affiancare Gineitis in mediana. Dato il centrocampo muscolare del Milan, la scelta potrebbe ricadere sull’italiano questa volta, ma il tecnico ha dimostrato di volersi affidare anche il turco. In attacco confermato Simeone, con uno tra Adams e Zapata al suo fianco.

La probabile formazione del Torino

Ecco la probabile formazione che schiererà D’Aversa contro il Milan:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Paleari; Ebosse, Ismajli, Coco; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic, Adams, Simeone. A disp: Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Lazaro, Biraghi, Nkounkou, Tameze, Casadei, Prati, Anjorin, , Kulenovic, Zapata. All: D’Aversa.

Indisponibili: Aboukhlal, Njie