La probabile formazione del Torino: Longo vira sul 3-5-2, dubbio Verdi - Toro.it

Verdi non si è allenato nemmeno durante la rifinitura ma proverà ad esserci: ecco la probabile formazione del Torino in vista di San Siro

Di nuovo a Milano, di nuovo contro il Milan nel giro di meno di un mese. Stavolta è il Toro di Longo quello che farà visita ai rossoneri di Pioli. Un Toro che contro la Sampdoria non è riuscito a svoltare ma che con otto giorni in più di lavoro sulle spalle proverà almeno a far vedere il cambio di mentalità e sperare che segua una prestazione degna di nota. Anche perché ai granata servono punti per allontanare quella zona retrocessione diventata molto vicina dopo gli ultimi risultati. Contro il Milan cambierà la difesa. In porta sempre Sirigu ma davanti un terzetto che probabilmente sarà composto da Bremer, Nkoulou e Lyanco.

In attacco il dubbio è Verdi

In mezzo al campo recuperato De Silvestri, sarà lui ad agire sulla destra mentre dalla parte opposta spazio ad Ansaldi, che già contro i blucerchiati era rientrato. In mezzo al campo i muscoli e la grinta di Rincon: con lui Lukic e il rientrante Baselli che potrebbe quindi esserci di nuovo dal primo minuto.

Davanti il dubbio riguarda Simone Verdi: non si è allenato né oggi né sabato per un attacco influenzale ma è partito per Milano con la squadra. Longo proverà fino all’ultimo a partire con lui e Belotti. In alternativa c’è Berenguer, prezioso jolly essendo stato provato anche come mezzala durante gli allenamenti.

Probabile formazione Torino

Ecco la probabile formazione del Torino:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti. A disp. Rosati, Ujkani, Singo, Djidji, Aina, Meité, Adopo, Berenguer, Edera, Millico, Zaza. All. Longo.

Squalificati: Izzo