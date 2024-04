Il portiere granata si presenta ai microfoni di DAZN nel pre partita con l’Empoli per parlare del dato sulle reti inviolate

Vanja Milinkovic-Savic ha rilasciato delle dichiarazioni nei minuti precedenti del match tra i granata e l’Empoli, in scena al Castellani. Il serbo è stato interpellato in merito al dato sulle reti inviolate che contraddistingue la sua stagione:

“Io sono contento non per me ma per la squadra. Il dato dei clean sheet è lavoro di squadra e per come difendiamo siamo quasi perfetti”