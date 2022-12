Monza-Torino, diretta della partita amichevole 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Monza-Torino è la quarta amichevole organizzata durante la sosta dei Mondiali. L’ultima per i granata, prima del ritorno in campo per una gara ufficiale, quella del prossimo 4 gennaio alle 14.30 al Grande Torino contro il Verona. Un match che servirà a Juric per testare un gruppo che ha ritrovato pure Vlasic ma che nel corso delle ultime settimane ha perso Linetty, Singo e Aina per infortunio, oltre a Pellegri, l’ultimo dell’elenco a fermarsi.

Monza-Torino: la diretta

19′ Fallo di mano di Vlasic, che appena entrato sta facendo la prima punta

15′ SOSTITUZIONI per il Torino: escono Rodriguez, Ricci e Sanabria ed entrano Buongiorno, Gineitis e Vlasic

15′ SOSTITUZIONI per il Monza: escono Izzo e Ranocchia ed entrano Birindelli e Caprari

11′ Cross pericoloso di Donati dalla destra, nessuno ci arriva e pallone sul fondo

10′ Ancora un fallo su Radonjic, che oggi è particolarmente ispirato

8′ Manovra bene il Toro, tiro di Miranchuk respinto

6′ Cross di Carlos Augusto, Zima intercetta di testa e Berisha blocca

5′ Fallo di Machin, che interrompe la ripartenza di Radonjic

3′ Ci prova Colpani da fuori, pallone che si pegne sul fondo

1′ Si riparte! Primo pallone giocato dal Torino

Due cambi nel Torino: escono Vanja e Schuurs, entrano Berisha e Zima

SECONDO TEMPO

46′ Finisce il primo tempo dopo 1 minuto di recupero, Toro molto convincente: 0-2 all’intervallo!

42′ Ci prova il Monza, ma il tiro di Machin finisce fuori

41′ AMMONIZIONI! Ammoniti Colpani (fallo) e Donati (proteste) per il Monza

39′ Si fa male Petagna che esce, al suo posto entra Gytkjaer

37′ Solita accelerarata di Radonjic che lascia il pallone a Vojvoda, il quale da dentro area, dalla sinistra fa partire un tiro a giro sul secondo palo imparabile per Di Gregorio! Che gol!

37′ GOOOOOOL DEL TORINO! GOL BELLISSIMO DI VOJVODA!

35′ Si abbassano i ritmi, fallo su Miranchuk

30′ Dopo il pasticcio dei brianzoli, girano palla i granata

26′ Clamoroso autogol del Monza! Marlon effettua un retropassaggio, non si capisce con il portiere Di Gregorio e pallone che finisce in fondo al sacco!

26′ GOOOOOOL DEL TORINO! AUTOGOL DI MARLON!

23′ Due grandi accelerazioni di Radonjic, da segnalare anche una prodezza di Vojvoda sulla linea laterale che tiene in campo il pallone

20′ Punizione per il Torino dalla trequarti. Cross di Lazaro allontanato dalla difesa di casa ,

18′ Perde uno scarpino Vojvoda in uno scontro fortuito, gioco interrotto per un minuto

16′ Miranchuk scambia con Radonjic e calcia, ma il suo tiro mancino dal limite finsice fuori alla destra della porta

15′ Torino che ora sta schiacciando il Monza, colpo di testa di Djidji bloccato da Di Gregorio

13′ Cresce il Toro, due falli subiti in un minuto da Miranchuk e Radonjic

11′ Bella azione dei granata, che si conclude con un cross di Lazaro dalla destra, che viene intercettato

10′ Corner per i granata, Lazaro crossa bene ma nessuno ci arriva

7′ Fallo di Lukic nella metacampo avversaria

5′ Legerezza del Toro in difesa, Vanja esce bene e chiude lo specchio a Machin

3′ Monza pericoloso con Donati sulla destra, ma nulla di fatto

1′ Si parte! Primo pallone giocato dal Monza

Le squadre stanno entrando in campo, sugli spalti presenti anche tifosi granata

Monza-Torino 0-2: il tabellino

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Donati, Rovella, Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani, Machin; Petagna (pt 39′ Gytkjaer). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Barberis, D’Alessandro, Bondo, Caprari, Vignato. Allenatore: Palladino.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic (st 1′ Berisha); Djidji, Schuurs (st 1′ Zima), Rodriguez (st 15′ Buongiorno); Lazaro, Lukic, Ricci (st 15′ Gineitis), Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria (st 15′ Vlasic). A disposizione: Gemello, Bayeye, Karamoh, Edera, Adopo, Seck, Wade, Dembele, Caccavo, Antolini. Allenatore: Juric.

Marcatori: pt 26′ Marlon (A), pt 37′ Vojvoda (T)

Ammoniti: pt 41′ Colpani, Donati (M)

Dove vedere Monza-Torino in streaming e in TV

La partita Monza-Torino in diretta sarà trasmessa in chiaro su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity dove sarà visibile attraverso computer, tablet, smartphone. La diretta web sarà su Toro.it.

Monza-Torino: il prepartita

Quella contro il Monza è l’ultima amichevole del Torino durante questa lunga e anomala pausa invernale del campionato dovuta al Mondiale che si è giocato in Qatar. Nelle precedenti la squadra allenata da Ivan Juric aveva battuto 1-0 l’Espanyol, pareggiato 1-1 contro l’Almeria e 0-0 contro la Cremonese. Dal 4 gennaio si tornerà a fare sul serio quando all’Olimpico Grande Torino arriverà il Verona. Per la partita di quest’oggi il Torino non potrà contare su Pellegri, Linetty, Singo e Aina.

Monza-Torino: le formazioni ufficiali

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Donati, Rovella, Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani, Machin; Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Barberis, Gytkjaer, D’Alessandro, Bondo, Caprari, Vignato. Allenatore: Palladino.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Karamoh, Vlasic, Edera, Adopo, Seck, Wade, Dembele, Gineitis, Caccavo, Antolini. Allenatore: Juric.