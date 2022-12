Il giovane centrocamposta ha parlato al termine dell’amichevole vinta per 4-1 dai granata in casa del Monza

Una buona prestazione per il Toro in amichevole col Monza che con l’autogol di Marlon, la rete di Vojvoda e la doppietta di Vlasic ha superato i brianzoli. Al termine del match ha parlato Samuele Ricci e queste sono state le sue dichiarazioni: “Questa partita serviva per prepararci bene alla prima con il Verona, penso che si sia visto oggi: siamo pronti”. Sulle sue condizioni: “Fisicamente sto bene, anche se sono rientrato da poco non sono stato fermo tanto e adesso mi aspetta una settimana per allenarmi bene”. Sulla pausa: “La pausa è utile per prepararsi al meglio ma è strano, non capita tutti gli anni”.

Ricci: “Al Toro il mio bilancio è positivo”

Sul ritmo partita: “Abbiamo dimostrato di essere pronti, sia sotto il punto di vista del gioco che su quello dell’intensità”. Le sue sensazioni al Torino: “Mi trovo bene e sono contento, il bilancio è positivo: ho trovato minuti e giocato partite. Sto crescendo e la nazionale passerà dalle prestazioni in campo“. Infine ha parlato delle sue lezioni di chitarra: “Ho imparato gli accordi di prima posizione, con il maestro sto studiando le canzoni dei Coldplay”. Conclude ridendo: “La prossima intervista sarà musicata“.