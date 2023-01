Marco Zaffaroni, che affianca sulla panchina del Verona Salvatore Bocchetti, ha presentato la partita di giovedì contro il Torino.

Giovedì, nella partita contro il Torino, Marco Zaffaroni farà il suo debutto ufficiale sulla panchina del Verona al fianco dell’altro tecnico gialloblù, Salvatore Bocchetti. L’allenatore ha ora così presentato la partita contro la squadra granata in conferenza stampa: “Il mio debutto? Sarà una grande emozione. Il mio percorso è iniziato da lontano, ora mi ritrovo a fare questa partita con grande concentrazione, perché il momento lo impone. Il Torino ha caratteristiche precise, dovremo fare una gara di grande attenzione e intensità. Servirà fare una prestazione così per ottenere un risultato positivo”.

Zaffaroni: “Il Torino ha caratteristiche delineate”

Su Juric: “Juric ha lasciato un’impronta importante qui. Il Verona sta mantenendo e manterrà determinati principi di gioco, perché portano grandi benefici, ma all’interno di questo modo di giocare ci sono sfumature e correttivi da fare in rapporto alle caratteristiche del momento e del tipo di avversario”.

La trasferta di giovedì è stata vietata ai tifosi del Verona: “Non avere i nostri tifosi al seguito è penalizzante. Sappiamo quanto siano in grado di spingere la squadra, per noi è sicuramente un aspetto negativo, e dunque abbiamo un’ulteriore responsabilità di cercare di fare un risultato positivo. Sicuramente Faraoni non sarà disponibile, Lasagna sta ultimando il suo percorso di rientro ed è in dubbio, gli altri credo possano esserci”.

Infine, ancora sul Torino: “Hanno caratteristiche delineate. Nell’ultima gara con il Monza, sebbene fosse un’amichevole, hanno dimostrato di fare molto bene quello che devono fare. Dovremo fare una gara di grande attenzione e intensità”.