Probabile formazione Torino / Il centravanti paraguaiano potrebbe avere un’altra chance in attacco, a centrocampo scelte quasi obbligate

Ivan Juric lo ha tolto dalla lista dei possibili partenti (“Non è sul mercato”, ha dichiarato in conferenza stampa) ma con ogni probabilità contro il Verona lo schiererà dal primo minuto: parliamo di Antonio Sanabria, l’unico attaccante di ruolo rimasto a disposizione del tecnico croato dopo l’infortunio di Pietro Pellegri. In questi giorni al Filadelfia il tecnico granata ha provato anche delle soluzioni alternative al numero 9, schierando l’attacco leggero con Nikola Vlasic in posizione più avanzata e Aleksej Miranchuk e Nemanja Radonjic alle sue spalle. Alla fine però Juric dovrebbe puntare sul consueto 3-4-2-1 con il paraguaiano terminale offensivo supportato dal trequarti croato e quello russo. A partire dalla panchina sarebbe quindi Radonjic.

Torino: ballottaggio tra Djidji e Zima

L’altro ballottaggio della vigilia di Torino-Verona è in difesa, dove Koffi Djidji e David Zima si contendono una maglia da titolare con il francese favorito sul ceco. A completare il reparto davanti a Vanja Milonkovic-Savic saranno Perr Schuurs e Koffi Djidji. A centrocampo le scelte sono invece quasi obbligate, Karol Linetty è tornato a disposizione ma partirà dalla panchina, toccherà quindi a Sasa Lukic e Samuele Ricci agire in mezzo con Valentino Lazaro e Mergim Vojvoda sulle fasce (anche perché Wilfried Singo e Ola Aina non sono ancora a disposizione). Tra i giocatori presenti in panchina ci sarà anche Gvidas Gineitis, centrocampista della Primavera che ha convinto Juric ed è stato promosso in pianta stabile in prima squadra (il suo numero di maglia è il 66).

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Bayeye, Dembelè, Linetty, Adopo, Gineitis, Garbett, Radonjic, Seck, Karamoh. All. Juric.

Squalificato: Buongiorno

Indisponibili: Aina, Ilkhan, Pellegri, Singo