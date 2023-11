Monza-Torino, le formazioni ufficiali: il difensore svizzera ce l’ha fatta a recuperare e parte titolare all’U-Power Stadium

Ricardo Rodriguez non solo è stato convocato per la partita contro il Monza ma ce l’ha fatta anche a recuperare per poter essere della partita: il difensore svizzero giocherà infatti dal primo minuto nella linea difensiva a tre, che è completata da Alessandro Buongiorno e da Adrien Tameze. In attacco confermata la coppia formata da Antonio Sanabria e Duvan Zapata, con Nikola Vlasic in appoggio. Il croato partirà probabilmente da mezzala ma avrà compito offensivo e dovrà inserirsi per aiutare le punte.

Monza-Torino: le formazioni ufficiali

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Bondo, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Pessina; Colombo. A disp. Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Cittadini, Akpa Akpro, Machin, F. Carboni. V. Carboni , Pedro Pereira, Vignato, Birindelli, Mota, Maric, Ferraris. All. Palladino.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, N’Guessan, Soppy Gineitis, Vojvoda, Radonjic, Karamoh, Pellegri, Seck. All. Juric.