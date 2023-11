I convocati di Monza-Tornio, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A che si gioca sabato 11 novembre alle 20:45

Sfida importante per il Torino, che torna a giocare di sabato sera e lo fa visitando un Monza in forma smagliante. I brianzoli sono reduci da una buona vittoria a Verona, così come i granata che hanno ottenuto i 3 punti contro il Sassuolo. I convocati di Monza-Torino.

I convocati del Torino

Sono 23 i convocati di Juric per il Monza, ci sono anche Rodriguez e Soppy:

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

Difensori: Bellanova, Buongiorno, Lazaro, N’Guessan, Rodriguez, Sazonov, Soppy, Vojvoda, Zima.

Centrocampisti: Gineitis, Ilic, Linetty, Tameze

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Seck, Vlasic, Zapata

I convocati del Monza

In attesa di comunicazione