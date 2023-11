La probabile formazione del Monza in vista del match contro il Torino, valido per la 12^ giornata di campionato

Prima della pausa Nazionali, c’è la 12^ giornata di Serie A da giocare. Monza e Torino si affrontano all’U-Power Stadium: calcio d’inizio in programma stasera alle ore 20:45. I biancorossi non hanno mai perso in casa quest’anno e il Toro cerca il terzo successo di fila. Una sfida, quella contro la squadra di Palladino, che promette spettacolo. Monza che sarà senza Caprari, Izzo e Bettella mentre Juric dovrà fare a meno di Djidji, Schuurs, Soppy, Ricci e Rodriguez. Di seguito le probabili scelte del Monza.

Monza: in attacco Vignato e Colombo

Monza che scenderà in campo con un 3-4-1-2. In porta confermato Di Gregorio. Difesa a 3 composta da Caldirola a destra, Pablo Mari in mezzo e l’ex D’Ambrosio a sinistra. Non c’è Izzo, indisponibile. D’Ambrosio è in ballottaggio con A. Carboni. Sulle fasce Ciurria a destra e Kyriakopoulos a sinistra, con Birindelli che scalpita. In mezzo al campo le due certezze Pessina e Gagliardini. Sulla trequarti c’è Colpani, l’uomo più in forma dei brianzoli. In attacco, al fianco di Colombo, è in vantaggio Vignato su Mota.

La probabile formazione del Monza

Ecco il possibile undici di Palladino per la sfida al Torino:

Probabile formazione Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Caldirola, Mari, D’Ambrosio; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani; Vignato, Colombo. A disp. Sorrentino, Gori, Cittadini, Akpa Akpro, Machin, Carboni F., Carboni A., Carboni V., Pedro Pereira, Bondo, Birindelli, Mota, Maric. All. Palladino.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caprari, Izzo, Bettella