La probabile formazione del Torino in vista del match contro il Monza, valido per la 12^ giornata di campionato

I granata di Juric sembrano essere in ripresa e si preparano ad affrontare il Monza in trasferta. Appuntamento fissato per domani sera, ore 20:45, all’U-Power Stadium di Monza. Palladino non potrà contare su Caprari, Izzo e Bettella. Il Toro invece è senza Djidji, Schuurs, Soppy, Ricci e Rodriguez. Assenze importanti per il Toro, che però vuole il terzo successo di fila in campionato. Di seguito le probabili scelte.

Torino: pochi dubbi per Juric

Torino che scenderà in campo con un 3-4-1-2, che può diventare 3-5-2 in fase difensiva. In porta confermato Milinkovic-Savic. Poca scelta in difesa per Juric, con Tameze confermato a destra, Zima al centro e Buongiorno a sinistra. Se Buongiorno invece dovesse giocare al centro, allora potrebbe giocare Vojvoda basso a sinistra. Sulle fasce Bellanova a destra e Lazaro a sinistra, Linetty e Ilic in mezzo al campo. In attacco, dietro a Sanabria e Zapata, Vlasic. Pellegri scalpita in panchina, mentre con questo modulo c’è sempre meno spazio per Radonjic, Karamoh e Seck.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida al Monza:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Zima, Buongiorno; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, N’Guessan, Gineitis, Vojvoda, Radonjic, Karamoh, Pellegri, Seck. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Schuurs, Soppy, Ricci, Rodriguez