Al termine di Torino-Bologna l’allenatore rossoblù Thiago Motta ha parlato della gara ai microfoni di DAZN: le sue parole

È finita 0-0 la sfida tra Torino e Bologna, con i rossoblù che hanno ulteriormente rallentato nella corsa alla prossima Champions League. Al termine della partita, Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN.

Le parole di Thiago Motta

“Con Juric ci siamo salutati adesso, ci conosciamo da tantissimo e ho grande ammirazione e rispetto per il suo lavoro. Abbiamo trovato di fronte una squadra difficile, che soprattutto in casa non fa giocare l’avversario. Portiamo un punto a casa, contro una squadra che ha un allenatore che prepara molto bene le partite. È stata una partita molto equilibrata, e in questo equilibrio ci sono state delle occasioni. Non penso che il Torino ci abbia messo in difficoltà, ma semplicemente che siamo stati in equilibrio. Sapevamo che era una partita molto complicata, e non solo per noi. Mi sembra che bisogna tornare molto indietro per vedere una stagione in cui il Bologna ha vinto sia all’andata che al ritorno contro il Torino”.

Dopodiché, Motta non ha nascosto la propria soddisfazione per la partita e per il percorso fatto fin qui: “Abbiamo preso un punto, ma sono molto felice perché ci troviamo in una situazione inaspettata che fa sì che potremo andare in una competizione incredibile. In settimana abbiamo avuto un incontro speciale con il gruppo; io seguo i miei ragazzi, che hanno ambizione e voglia. Sanno che non esiste alcuna pressione dalla nostra parte dato che nessuno ci avrebbe immaginato qui a questo punto della stagione. Questi ragazzi hanno scritto la storia, manca poco per concludere la maratona”.