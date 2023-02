Gli episodi da moviola di Juventus-Torino, sfida che chiude la giornata di campionato: arbitra Chiffi di Padova

A dirigere la partita Chiffi, assistenti Cecconi e Bercigli: per la sfida dell’Allianz Stadium è stato scelto per la prima volta il direttore di gara di Padova. IV Uomo sarà Dionisi mentre al Var ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Abisso come Avar. A seguire gli episodi da moviola del derby della Mole.

Gli episodi da moviola

80′ Segna Rabiot il gol del 4-2 ma la sua posizione è oggetto di check col Var: Chiffi convalida

2′ Convalidato il gol di Karamoh: giusta la decisione, il calciatore del Torino è in posizione regolare