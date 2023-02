Entra al 14′ del secondo tempo, spreca tutto e fa imbestialire Juric: il derby di Radonjic dura appena una manciata di minuti

E’ un Juric furioso quello che nel secondo tempo di un derby in perfetta parità, al 29′ per la precisione, decide di togliere Radonjic che era entrato una manciata di minuti prima. Una scelta tecnica, nessun problema fisico, nessun infortunio, nessun cartellino che ne metteva a rischio la permanenza in campo. Una semplice scelta tecnica che sa di definitiva bocciatura. Ma andiamo con ordine. Al 15′ della ripresa il tecnico granata decide di mandare in campo il serbo al posto di Karamoh, autore del primo gol granata, ma l’attaccante spreca tutto ciò che può sprecare. Si mangia una clamorosa occasione facendo esplodere staff e tifosi, è troppo molle e “lezioso” e dopo il gol che riporta avanti la Juventus Juric perde definitivamente le staffe. Lo richiama, lo incolpa della situazione e dopo appena 15 minuti lo rimette in panchina. Sprecando un cambio, di fatto, pur di non vederlo ancora in campo. Una scelta che pesa sul derby ma che rischia di condizionare anche il futuro prossimo del giocatore. E questa volta definitivamente.