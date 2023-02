Juventus-Torino, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

La sfida tra Juventus e Torino chiuderà la giornata di campionato: un derby dei martedì, giornata inusuale. In palio non c’è solo la supremazia cittadina: si lotta anche per la classifica, considerato che i tre punti consentirebbero al Toro di superare la Juve e di avvicinarsi al Bologna, al momento al settimo posto, l’ultimo che consentirà l’accesso all’Europa, Coppa Italia permettendo. Segui in diretta Juventus-Torino su Toro.it.

Juventus-Torino: il prepartita

Ore 19.58 Entrano ora in campo i portieri del Torino: Milinkovic-Savic, Gemello e Fiorenza vanno a scaldarsi sotto lo spicchio riservato ai tifosi granata

Ore 19.52 I portieri della Juventus sono in campo per il riscaldamento, salutati dai tifosi sugli spalti. I tre vanno a scaldarsi sotto la Schiera

Ore 19.40 Confermate le indiscrezioni della vigilia. Gioca Karamoh con Miranchuk alle spalle di Sanabria

Ore 19.15 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio.

ore 18.45 Due ore al fischio d’inizio della partita. Intorno all’Allianz ci sono già tanti tifosi pronti ad entrare all’interno dell’Allianz. Prima però l’attesa dei pullman, come di consueto: i bus arriveranno tra le 19 e le 19.15, poi i calciatori granata e bianconeri si ritroveranno negli spogliatoi pronti per il riscaldamento che precederà la sfida di questa sera.

Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Pogba, Bonucci, Paredes, De Sciglio, Barbieri, Iling Jr., Soulé, Kean, Chiesa. All. Allegri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, N’Guessan, Bayeye, Vojvoda, Ricci, Adopo, Gineitis, Radonjic, Seck. All. Juric

Juventus-Torino: dove vederla in tv e streaming

Juventus-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma che detiene i diritti delle gare di Serie A per il triennio 2021-2024.

Juventus-Torino: la diretta

