Sintesi e commento / Segna subito Karamoh poi il pareggio di Cuadrado. Nel finale di tempo le reti di Sanabria e Danilo

“Non ci saranno sorprese nella formazione” aveva annunciato Ivan Juric alla vigilia del derby. E infatti sorprese non ce ne sono state né a livello di modulo che a livello di giocatori. Confermato il 3-4-2-1 con Sanabria in attacco supportato da Miranchuk e Karamoh, Linetty al fianco di Ilic in mezzo al campo. Il Torino ha iniziato il derby come meglio non poteva e dopo appena un minuto e mezzo è passato in vantaggio con Karamoh. Il numero 7 ha sfruttato al meglio la sponda aerea di Singo da azione d’angolo e battuto da distanza ravvicinata Szczesny. La reazione della Juventus non si è fatta però attendere, per tre volte Kostic è riuscito a sgasare sulla fascia sinistra e al terzo tentativo ha sfornato il cross che Cuadrado ha sfruttato al meglio realizzando la rete del pareggio. Un gol anche fortunato perché la conclusione è stata deviata da Rodriguez ed è diventata imparabile per Milinkovic-Savic. Sul risultato di 1-1 il Torino ha ripreso a fare la partita, con la Juventus che ha sempre di più arretrato il proprio baricentro. Buongiorno e Sanabria hanno avuto due buone occasioni ma quella giusta è arrivata al 43′: cross basso di Ilic dalla sinistra, Sanabria anticipa Bremer e piazza il pallone nell’angolino basso. Nel primo dei due minuti di recupero la Juventus trova però il nuovo pareggio, questa volta con un colpo di testa di Danilo. Si va al riposo sul 2-2.