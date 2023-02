Fino al gol di Bremer il Torino resta in partita: Radonjic entra ma viene bocciato, la difesa traballa

MILINKOVIC-SAVIC 5.5: prende quattro gol anche se non è del tutto sua la responsabilità, molto sfortunato sulla prima decisiva deviazione di Rodriguez nella rete dell’1-1.

DJIDJI 5: concede, in partecipazione con Schuurs, qualche metro di troppo a Bremer tutto solo e libero di battere il suo ex portiere con la rete del sorpasso bianconero. Da rivedere la scelta di regalare il corner alla Juve a fine primo tempo, quello che porta alla rete di Danilo (st 39′ GRAVILLON SV)

SCHUURS 5.5: il duello è con Dusan Vlahovic e lo vince l’olandese perché al di là di un’occasione in cui il difensore e Ilic non si intendono lasciando il serbo libero di presentarsi a tu per tu con il suo connazionale Milinkovic, l’attaccante classe 2000 è ben imbrigliato. Su corner o altri piazzati è più dura del solito e la difesa concede qualcosa, lo stesso sul gol di Bremer

BUONGIORNO 6: sfiora il gol ben pescato da Ilic ma il compito di non far esaltare Di Maria è difficile e lui lo porta pure a termine.

