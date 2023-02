Le parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri nella conferenza stampa dopo il Derby della Mole contro il Torino

E’ un Massimiliano Allegri soddisfatto quello che commenta la vittoria nella stracittadina: “I ragazzi hanno fatto una bella partita contro una squadra difficile, gli siamo andati dietro all’inizio, abbiamo subito due gol evitabili. Poi abbiamo reagito, abbiamo fatto altri due gol. Direi una vittoria meritata ma 10 punti dalla Lazio sono ancora tanti. Abbiamo staccato il Torino, fatto un passo avanti ma c’è da migliorare su tanti aspetti, tenere alta la concentrazione”.

Allegri sui cambi

Poi sui cambi: “C’era bisogno di giocatori freschi, con caratteristiche diverse. Togliere un giocatore come Di Maria fa sempre dispiacere ma va centellinato e avevamo bisogno di giocatori che strappassero un po’ di più. Ma tutti hanno fatto bene, bisogna continuare con questo spirito e se continuiamo così possiamo toglierci qualche soddisfazione se o torniamo a fare i ballerini di inizio stagione“.

“Nel primo tempo siamo andati troppo dietro al Torino, loro sono stati bravi, gli abbiamo lasciato spazio anche a Singo a Sanabria che ha fatto una gran partita contro i nostri difensori e non p facile e noi arrivavamo un po’ in ritardo. Ho detto ai ragazzi che dovevamo restare compatti e aspettare il momento per fare gol. Se avessimo continuato ad andargli dietro giocavamo a favore loro“.

Poi ancora: “Secondo me deve ancora migliorare a spostare la palla da una parte all’altra ma mi serviva peso davanti alla difesa. Chiesa ha fatto bene, Fagioli ha fatto una buona partita di quantità ma soprattutto di qualità“.

“Vedendo i numeri ora, considerando che la Lazio ne ha 45, è normale pensare che ci vogliano 73 punti per pensare alla Champions e per noi vuol dire fare un grande girone di ritorno ma vedremo passo dopo passo“.

Infine su Pogba: “E’ un bel rientro per noi, era tanto che lo volevamo e siamo tutti contenti. Poi stasera Alex Sandro ha raggiunto le 300 presenze, c’erano tutti i buoni motivi per raggiungere la vittoria”.