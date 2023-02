Le dichiarazioni dell’autore del 2-1 Tonny Sanabria dopo Juventus-Torino, sfida terminata 4-2 a favore dei bianconeri

Un gol che ha fatto sognare ma che non è bastato al Torino a portare a casa la vittoria contro la Juventus, quello di Tonny Sanabria, che al termine della partita ha commentato così il derby: “Si sicuramente uno dei gol più belli che ho segnato, ma peccato aver preso il gol a fine primo tempo. L’esultanza è per mia figlia. Cosa è mancato? Non abbiamo approfittato delle occasioni, abbiamo giocato bene nel primo tempo e abbiamo mosso bene palla e contro queste squadre se non segni, fai fatica e poi ti puniscono. Dobbiamo migliorare in questo. Abbiamo cambiato il nostro modo di giocare e si vede. Per noi attaccanti è importante fare gol ma il mister mi chiede di fare anche il lavoro sporco e se posso aiutare la squadra così va bene, ma col gol meglio. Siamo un po’ giù perché volevamo vincere e siamo andati in vantaggio due volte ma non ci siamo riusciti. Loro hanno approfittato delle occasioni, noi potevamo fare meglio sul terzo gol perché non eravamo messi bene ma contro queste squadre quando non fai bene le cose ti puniscono“.