La moviola di Torino-Milan: gli episodi più contestati della sfida tra granata e rossoneri. Al Var c’è Aureliano

Per il turno infrasettimanale tra Torino e Milan è stato designato il signor Guida di Torre Annunziata. C’è lui a dirigere una sfida delicata sia per i granata di Nicola che per i rossoneri di Pioli. Il Toro è infatti ancora invischiato nella lotta salvezza e non può dirsi sicuro, il Diavolo va a caccia di importanti punti Champions. A seguire la moviola della partita e l’elenco degli episodi più contestati. Assistenti di Guida sono Preti e Rossi, al Var Aureliano, AVAR Lo Cicero.

Gli episodi da moviola

24′ Rigore per il Milan: steso Castillejo da Lyanco. Guida indica il dischetto

-Scomposto l’intervento del brasiliano, c’è il penalty