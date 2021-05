Torino-Milan, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Milan potrebbe essere la partita che darà la salvezza aritmetica alla squadra granata. Non sarà però semplice: servirà una vittoria contro i rossoneri e una contemporanea sconfitta del Benevento contro l’Atalanta per chiudere la pratica stasera. La squadra rossonera è in grande forma, nell’ultimo turno di campionato ha battuto 3-0 la Juventus ed è in piena corsa per la qualificazione alla Champions League. La formazione granata è invece reduce dal pareggio per 1-1 sul campo del Verona. Il calcio d’inizio è alle ore 20.45.: segui Torino-Milan in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Milan: il prepartita in diretta

Ore 20.10 In campo c’è adesso anche il Torino, che va a riscaldarsi sotto la Maratona. Lo staff segue con attenzione il lavoro dei calciatori quando manca poco più di mezz’ora al fischio d’inizio. La sfida sarà diretta dall’arbitro Guida di Torre Annunziata. Al Var Aureliano.

Ore 20.06 Il Milan è ora in campo per il riscaldamento. La squadra di Pioli va a sistemarsi come ogni squadra ospite al Grande Torino nella metà campo che si affaccia verso la Curva Primavera

Ore 20.00 In campo ci sono i portieri delle due squadre. Regolarmente sul terreno di gioco c’è Sirigu, che si scalda con gli altri due portieri e che scenderà in campo questa sera nell’undici granata.

Ore 19.50 Si aspetta che le squadre scendano in campo per il riscaldamento. Nel frattempo sono state annunciate le formazioni ed emerge che Nicola ha scelto di fare ampio turnover. Non c’è Belotti, non ci sono nemmeno Verdi, Ansaldi e Rincon tra i titolari.

Ore 18.45 E’ una bella giornata primaverile a Torino dove, fra circa due ore, il Toro affronterà il Milan e allo stadio Olimpico Grande Torino si attende l’arrivo dei pullman delle squadre. Entrambi gli allenatori per la partita di questa sera sono costretti a rinunciare ad alcuni titolari: Davide Nicola non può contare sui due pilastri della propria difesa come Armando Izzo e Nicolas Nkoulou (oltre che al secondo portiere Vanja Milinkovic-Savic e a Nicola Murru), Stefano Pioli deve invece rinunciare a Zlatan Ibrahimovic e all’esterno belga Alexis Saelemaekers (squalificato). Out tra i rossoneri anche Sandro Tonali, c’è invece l’ex granata Soualiho Meité, in prestito proprio dal Torino al Milan.

Torino-Milan: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali:

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Linetty, Rodriguez; Zaza, Bonazzoli. A disposizione. Sava, Ujkani, Ansaldi, Vojvoda, Verdi, Gojak, Rincon, Lukic, Belotti, Sanabria. Allenatore. Nicola.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Diaz, Calhanoglu; Rebic. A disposizione. Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Gabbia, Meité, Krunic, Leao, Hauge, Maldini, Mandzukic. Allenatore. Pioli.

Torino-Milan: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Parma in diretta sarà trasmessa su Sky Sport serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 252 satellite). La partita del Toro di oggi in streaming sarà invece visibile su Sky Go e su Now Tv. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Torino-Milan: la diretta

Calco d’inizio alle ore 20.45