Sintesi e commento dei primi 45′ di Torino-Milan, sfida che i rossoneri conducono 2-0 grazie ai gol di Hernandez e Kessie su rigore

La sorpresa c’è, alla lettura delle formazioni, perché Nicola fa ampio turnover e lascia in panchina Ansaldi, Verdi, Rincon e pure Belotti. Davanti ci sono Zaza e Bonazzoli, in difesa Lyanco sostituisce lo squalificato Nkoulou. Già dalle prime battute però si capisce subito che per il Torino sarà una serata molto complicata contro il Milan. Dopo una manciata di minuti Lyanco e Bremer sfiorano il pasticcio con un doppio rimpallo che per fortuna dei granata finisce con un nulla di fatto. Al 19′ si sblocca il risultato con un gran gol di Theo Hernandez che dal limite ha tutto il tempo per prendere la mira e battere Sirigu con un gran gol che porta avanti i rossoneri. Un buon momento per il Milan che già due minuti dopo potrebbe raddoppiare: Sirigu ipnotizza Kessie ma sulla respinta c’è Castillejo che prende il palo. Si dispera Pioli in panchina, ma il suo Milan è più vivo che mai e sul 2-0 si porta qualche minuto dopo , al 25′, su calcio di rigore. Di Lyanco il fallo su Castillejo che porta Kessie sul dischetto. Il Toro l’occasione per riaprirla l’avrebbe perché Calhanoglu, ricevuta palla da Donnarumma per far ripartire la squadra, serve in area Zaza che invece che tirare subito cede la sfera a Bremer che si fa respingere la conclusione da Donnarumma. Poi Bonazzoli ci prova ma la conclusione è sbilenca.