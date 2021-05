Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la vittoria per 7-0 contro il Torino: “Non possiamo mollare nulla”

E’ Pioli a commentare a caldo la vittoria schiacciante del Milan sul Torino, abbattuto per 7 reti a 0: “E’ un segnale importante ma ci manca ancora una vittoria. Dobbiamo pensare alla prossima. Siamo a tre km dalla vetta ma finchè non sei su dobbiamo stare attenti, concentrati. Due settimane fa ci davano per mezzi morti, adesso abbiamo davvero il destino nelle nostre mani. Io ho chiesto di giocare meglio dell’avversario perchè si ha più possibilità di vincere. Questa sera ci siamo riusciti. Cosa mi ha colpito in questi giorni? Ho sempre detto ai ragazzi che ho avuto la fortuna di allenare un gruppo diverso, un gruppo che si è costruito da solo grazie ad un club che ci ha protetto e sostenuto. Si sostengono, si vogliono bene hanno voglia di lavorare. E’ un gruppo speciale. E’ un anno e mezzo che lavoriamo, il lavoro c’è e si vede ma non abbiamo ancora ottenuto nulla. Potremo festeggiare solo alla fine.

Pioli: “Siamo forti mentalmente”

Poi continua: “Siamo diventati una squadra forte dal punto di vista mentale. Non è facile reagire alle difficoltà, è una squadra giovane che però è cresciuta, è diventata solida. E questo è un traguardo importante. Hernandez? Se gioca con questa attenzione, vivendo la partita con un po’ più di vivacità mentale è fortissimo perchè può fare bene tutte e due le fasi non solo quando ha la palla. Se può diventare il miglior terzino del mondo? Sicuramente, è giovane ma può diventarlo. Non si deve accontentare del talento che madre natura gli ha donato. Il talento va allenato e coltivato: lui deve avere questa motivazione. Deve dimostrarlo tutti i giorni“.

E sull’obiettivo Champions: “Fino a quando non tagliamo il traguardo non possiamo mollare nulla. Abbiamo fatto così tanto che dobbiamo tenere duro ancora per una settimana. E dobbiamo farlo: lo merita la squadra ma anche il club che è stato fantastico in questi anni di pandemia. Milanello è davvero un’isola felice e dobbiamo approfittarne per portare a casa qualcosa di importante. Ibrahimovic? A fine settimana avrà un nuovo consulto. Non credo che domenica sarà a disposizione, cercheremo di recuperarlo per l’ultima. Ma è un grande campione e salterà fuori anche da questo periodo“.