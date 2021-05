In difesa errori imbarazzanti costano al Toro sette gol, l’attacco non punge, il centrocampo è inesistente: le pagelle di Torino-Milan

SIRIGU 5: quando prendi sette gol e assisti quasi inerme ad una partita del genere passa tutto in secondo piano, anche quella bella parata su Kessie sull’1-0. Ingeneroso punirlo più del dovuto.

BREMER 3: dalle stelle alle stalle. Una partita di livello quasi imbarazzante, non sembra il difensore giudicato spesso il migliore del pacchetto arretrato. Sul 2-0, nel primo tempo, si fa respingere una conclusione da Donnarumma, nell’occasione (l’unica) più ghiotta di tutta la partita. E quell’errore sembra farlo definitivamente crollare

LYANCO 3: al pronti-via per poco non fa un pasticcio con Bremer, poi al 24′ stende Castillejo e causa il rigore che porta il Milan avanti 2-0. Ed è solo l’inizio di una sequenza di errori, praticamente su quasi tutti i gol dei rossoneri.

BUONGIORNO 4: non si salva nemmeno lui, e come potrebbe in una serata in cui la difesa prende gol ad ogni affondo