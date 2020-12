Napoli-Torino, i convocati: out Bonazzoli, Gattuso recupera Koulibaly e Lozano

I convocati di Gattuso e Giampaolo per Napoli-Torino, match valido per la 14^ giornata di Serie A 2020/2021

Sarà Napoli-Torino, in programma mercoledì 23 dicembre alle 20:45, a chiudere il 2020 dei granata e dei partenopei prima della pausa natalizia. Un match nel quale, da un lato, i partenopei dovranno tornare a dare risposte concrete a Gattuso ritrovando la vittoria dopo due ko consecutivi che hanno spinto la società a mandare tutti in ritiro “punitivo”. Dall’altro, invece, il Toro dovrà, ancora una volta, fare tutto il possibile, e anche l’impossibile vista la situazione, per recuperare punti che sono già vitali per la permanenza in Serie A. Vediamo dunue quali saranno le scelte di Giampaolo e Gattuso per Napoli-Torino.

Convocati Napoli-Torino: le scelte di Gattuso

Gattuso ha recuperato all’ultimo istante sia Koulibaly che Lozano, entrambi usciti malconci dalla partita contro la Lazio. Tra i convocati c’è anche Llorente.

Portieri: Meret, Ospina, Contini

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko

Attaccanti: Lozano, Petagna, Politano, Insigne, Llorente.

Convocati Napoli-Torino: le scelte di Giampaolo

Sono 22 i calciatori convocati da Marco Giampaolo per la partita contro il Napoli. Assente lo squalificato Lyanco, oltre all’infortunato Bonazzoli. Tra i convocati ci sono anche i Primavera Celesia e Vianni:

Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu

Difensori: Bremer, Buongiorno, Celesia, Izzo, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Gojak, Linetty, Lukic, Meité, Rincon, Segre

Attaccanti: Belotti, Edera, Verdi, Vianni, Zaza