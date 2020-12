Scelte forzate in attacco per Gattuso: la probabile formazione del Napoli

Le numerose assenze costringono Gattuso ad alcune scelte forzate ma altrettanti ballottaggi: la probabile formazione del Napoli

Poche ore al fischio d’inizio di quella che sarà l’ultima sfida del 2020 per Napoli e Torino. I due club si confronteranno sul campo dello stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45 prima della pausa natalizia. Due situazioni differenti ma alcuni problemi che affliggono sia l’organico di Giampaolo che quello di Gattuso. Sono numerose le assenze da entrambe le parti che costringono i due tecnici a ricorrere ai ripari con scelte forzate. Tra queste è presente un possibile cambio modulo sul fronte Napoli: dal 4-2-3-1, gli azzurri potrebbero infatti passare ad un 4-3-3. Inoltre, dopo le quattro reti subite contro la Lazio, il tecnico partenopeo è pronto ora a dare spazio a Meret, favorito tra i pali rispetto a Ospina.

Napoli-Torino, la probabile formazione di Gattuso

Per quanto riguarda invece la difesa, l’infortunio di Koulibaly, fa ripiegare il tecnico su Manolas, unico cambio per quanto riguarda il fronte difensivo. Dovrebbero essere confermati infatti nell’undici iniziale Di Lorenzo, Maksomovic e Mario Rui, preferito da Gattuso a Ghoulam e Hysaj, che restano però in ballottaggio. Sul fronte centrocampo invece, Fabian Ruiz si contende il posto con Demme, affiancato poi da Bakayoko e Zielinski in caso di schieramento a tre. In lizza c’è anche Elmas, che potrebbe tentare il tecnico ex Milan sul posto occupato dal polacco. L’attacco vedrà indubbiamente protagonista Insigne, tornato dalla squalifica. Mertens e Osimhen out, comportano l’inserimento forzato di Politano e Petagna a supporto del capitano degli azzurri.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne. A disposizione. Ospina, Contini, Ghoulam, Hysaj, Rrahmani, Malcuit, Lobotka, Demme, Elmas, Lozano, Llorente. Allenatore. Gattuso