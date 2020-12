Verdi con Belotti in attacco, rischia Sirigu: la probabile formazione del Toro

La probabile formazione del Torino contro il Napoli: Giampaolo pronto a tornare al 3-5-2. Singo rientra dalla squalifica, a sinistra Vojvoda

Una trasferta a Napoli per chiudere il 2020: l’annus horribilis del Torino finirà al “Diego Armando Maradona”, lo stadio dove Moreno Longo (il 29 febbraio scorso) guidò i granata nell’ultima gara con il pubblico – poi persa 2-1 – e dove Marco Giampaolo si giocherà una buona fetta di futuro. L’allenatore granata è a rischio: Cairo e Vagnati hanno preso in considerazione il ribaltone in panchina, qualora da Fuorigrotta il Toro dovesse uscire ancora con le ossa rotte (qui ci sono i nomi per l’eventuale sostituzione). Il tecnico, anche per la posta in gioco, farà scelte di formazione tali da non stravolgere né le gerarchie assestatesi nelle ultime settimane né i punti fermi che hanno caratterizzato fin qui la sua gestione.

Sirigu in ballottaggio con Milinkovic-Savic

Salvatore Sirigu rischia di accomodarsi, ancora, in panchina. E’ aperto il ballottaggio con Milinkovic-Savic, ma è il serbo ad essere favorito. Come contro Roma e Bologna: un segnale forte, che Giampaolo sta lanciando da giorni al 39 e di riflesso a tutto il gruppo. La linea di difesa tornerà a tre, dopo il passaggio al 4-3-1-2 (per emergenza) dell’ultima uscita. Nkoulou si sistemerà al centro, sostituendo lo squalificato Lyanco, mentre Bremer e Rodriguez saranno i braccetti.

Il Torino ritrova Singo: la probabile formazione

Sulla fascia destra tornerà a scorrazzare Singo, scontata la squalifica post espulsione in Roma-Torino, mentre alla sinistra del 3-5-2 si piazzerà Vojvoda. Al centro della mediana, saranno Lukic e Linetty a porsi ai lati di Rincon. Meité e Gojak sono indirizzati invece verso la panchina, anche se il 23 potrebbe guadagnarsi una maglia qualora Giampaolo virasse all’ultimo sul 3-5-1-1 con il 7 balcanico trequartista dietro a Belotti. A farne le spese sarebbe Verdi, che però al momento è destinato alla titolarità: il 24, ex della partita, è pronto ad affiancare il Gallo.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Vojvoda; Verdi, Belotti. A disposizione. Rosati, Sirigu, Buongiorno, Izzo, Gojak, Meité, Segre, Edera, Zaza. Allenatore. Giampaolo

Squalificato: Lyanco

Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Millico, Murru, Ujkani