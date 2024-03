Napoli-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

E’ il giorno di Napoli-Torino. Alle 20:45, allo Stadio Diego Armando Maradona, si apre la 28^ giornata di campionato: da una parte c’è un Napoli in forma, che sembra rinato. Dall’altra un Toro che gioca anche bene, ma non raccoglie punti: quella di questa sera è però una partita molto importante, da non sbagliare, per non rischiare di vedere allontanarsi troppo la zona Europa. Segui Napoli-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Napoli-Torino: le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri, Zapata. All. Paro.

Napoli-Torino: il prepartita

Ore 18:45 Due ore al calcio d’inizio di Napoli-Torino. La gara si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. A breve, in zona stadio, sono attesi i pullman delle due squadre. Poi ci sarà il riscaldamento e l’inizio della gara. In mezzo al campo, Juric è obbligato a schierare Linetty e Gineitis. In attacco, Okereke è favorito su Sanabria. Il tecnico granata per la partita contro il Napoli ha recuperato Vojvoda ma è costretto a rinunciare a Ricci per squalifica, Ilic, Lovato, Tameze e Schuurs per infortunio.

Napoli-Torino: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp. Gollini, Contini, Mazzocchi, Rrahmani, Natan, Mario Rui, Dendoncker, Traore’ Hj., Lindstrom, Raspadori, Simeone. All. Calzona.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Okereke, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Masina, Vojvoda, Savva, Kabic, Sanabria, Pellegri. All. Juric.

Napoli-Torino: dove vederla in TV e in streaming

La partita Napoli-Torino in diretta, come sempre, è possibile vederla su Dazn, a cui si può accedere da qualsiasi tipo dispositivo o collegandosi al sito o tramite l’App ufficiale. Oltre che in streaming su Dazn, Napoli-Torino può essere vista anche su Sky Sport (Canale 251), Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

Napoli-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20:45