Sintesi e commento / Due grandi parate del portiere del Torino ma anche un ottimo intervento di Meret su Zapata

La mossa a sorpresa di Juric (questa sera in tribuna perché squalificato) per cercare di fare male al Napoli è Pellegri. L’iniziale panchina di Sanabria era prevista, il dubbio del tecnico era su chi schierare al posto del paraguaiano e alla fine ha scelto il numero 11 anziché Okereke come partner di Zapata. Scelte obbligate in mezzo al campo, considerato che Linetty e Gineitis sono gli unici due centrocampisti di ruolo a disposizione, a sinistra invece Ricardo Rodriguez è stato ancora una volta preferito a Valentino Lazaro. Il Napoli risponde con il 4-3-3 con Osimhen punta centrale, Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra. E proprio questi ultimi due sono i giocatori che nel primo tempo creano più problemi alla retroguardia del Torino. Al 14′ Politano intercetta un passaggio errato di Linetty e innesca il compagno georgiano che riesce a presentarsi tutto solo davanti a Milinkovic-Savic: il portiere serbo è bravissimo a opporsi e deviare in angolo. Dal corner Osimhen di testa manda fuori di poco di testa. Il Torino però in campo c’è e lo dimostra con Zapata che, al 28′, costringe Meret a una grande parata. Prima della fine del primo tempo il Napoli ha un’altra ottima occasione, con un colpo di testa di Kvaratskhelia su traversone di Politano ma, anche in questo caso, Milinkovic-Savic risponde presente. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0. Da segnalare l’acceso duello tra Buongiorno e Osimhen per tutta la prima frazione: entrambi sono anche stati ammoniti per dei falli di uno sull’altro.