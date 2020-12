LIVE Napoli-Torino: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta - Toro.it

Napoli-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Napoli-Torino è l’ultima partita di questo 2020 da incubo per la squadra granata. Allo stadio Diego Armando Maradona la formazione di Marco Giampaolo cercherà una vittoria che possa permettergli di abbandonare l’ultimo posto in classifica (con la vittoria di ieri sul Parma, il Crotone ha superato il Toro) e guardare con un po’ più di speranza al 2021. La partita di oggi è molto importante anche per Marco Giampaolo che, in caso di sconfitta, rischierebbe l’esonero. Il calcio d’inizio della partita è fissato alle 20.45: segui Napoli-Torino in diretta su Toro.it.

Napoli-Torino: le formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna. A disposizione: Contini, Ospina, Malcuit, Mario Rui, Elmas, Fabian Ruiz, Lozano, Llorente, Ghoulam, Rrhamani, Lobotka. Allenatore: Gattuso

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Segre, Gojak, Zaza, Edera, Meite, Vojvoda, Nkoulou, Vianni, Celesia. Allenatore: Giampaolo

Napoli-Torino: il prepartita in diretta

Ore 19.45 Sono state comunicate le formazioni ufficiali: il Torino torna al 3-5-2 con Sirigu tra i pali, in attacco spazio alla coppia formata da Verdi e da Belotti.

Ore 19.30 Le due squadre hanno raggiunto lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Fra pochi minuti verranno annunciate le formazioni ufficiali scelte da Gattuso e da Giampaolo.

Ore 18.45 Mancano circa due ore all’inizio della partita tra il Napoli e il Torino e allo stadio Diego Armando Maradona si attende l’arrivo delle due squadre. Per la gara di questa sera il tecnico dei partenopei, Rino Gattuso, ha recuperato Koulibaly e Lozano: entrambi erano usciti malconci dal campo domenica sera dopo la partita contro la Lazio ma sono stati convocati per la gara di stasera. Torna anche Insigne dopo la squalifica, assenti invece Mertens e Osimhen. Nel Torino assenti per infortunio Bonazzoli e Millico, oltre a Baselli che sta recuperando dal grave infortunio al ginocchio subito lo scorso anno.

Napoli-Torino: dove vederla in Tv e in streaming

La partita Napoli-Torino, in diretta, è possibile vederla su Sky Sport Uno (canale 201) e anche su Sky Sport (canale 256). Il match del Diego Armando Maradona è possibile seguirlo anche in streaming tramite SkyGo o su NowTV. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Napoli-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 20.45