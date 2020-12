Primo tempo / Napoli-Torino 0-0: 45' di buon Toro - Toro.it

Sintesi e commento dei primi 45′ di Napoli-Torino: due occasioni pericolose per i granata che stanno tenendo il campo

Più di una sorpresa alla lettura delle formazioni. Innanzitutto in porta, dove rientra Sirigu dopo due partite in cui si era accomodato in panchina, poi la presenza di Buongiorno al centro della difesa a tre, al posto di Lyanco squalificato. Ancora fuori Nkoulou, che da quella bocciatura con l’Udinese non ha più messo piede in campo. Si torna al 3-5-2, con Singo e Rodriguez larghi sulla fascia, mentre con Belotti c’è Verdi. Ci mette un po’ la squadra granata a farsi vedere dalle parti di Meret: nei primi 10 minuti più Napoli che Toro, anche se la prima vera occasione capita a Verdi. Sul lancio di Sirigu va di testa Singo che lancia il compagno: Verdi lascia sul posto Maksimovic. Non è l’unica fiammata della squadra granata dei primi 45 minuti, perché ci prova anche Belotti e si avvicina all’1-0 Izzo al 32. Sugli sviluppi di un angolo va Buongiorno di testa sul primo palo, poi la palla arriva all’altro difensore che per un soffio non insacca. Si fa vedere la squadra di Gattuso con Zielinski ma il Toro riesce a reggere fino al duplice fischio, tornando negli spogliatoi dopo aver tenuto a bada il Napoli senza rinunciare a costruire.