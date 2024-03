Le formazioni ufficiali di Napoli-Torino: turno di riposo per Sanabria, c’è Pellegri in attacco al fianco di Zapata

Manca un’ora a Napoli-Torino, e sono state rese note le formazioni ufficiali del match. A sorpresa Juric conferma ancora lo schieramento con Masina in difesa e Rodriguez sulla fascia sinistra, mentre una novità riguarda l’attacco. Non c’è Sanabria, non al meglio nelle ultime uscite, e al suo posto gioca Pellegri.

Napoli-Torino: le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp. Contini, Gollini, Natan, Traoré, Rrahmani, Olivera, Simeone, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Raspadori. All. Calzona.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sanabria, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Vojvoda, Savva. All. Paro.