I convocati di Ivan Juric e Francesco Calzona in vista di Napoli-Torino, gara che apre la 28^ giornata di campionato

Manca sempre meno a Napoli-Torino. La gara dello Stadio Diego Armando Maradona apre la 28^ giornata di campionato. Juric e Calzona si sfidano per la prima volta in Serie A, in uno scontro diretto per l’Europa. Si gioca l’8 marzo alle ore 20:45: il Toro non avrà a disposizione lo squalificato Ricci e nemmeno Ilic, che va ad aggiungersi alla lista dei lungodegenti. Di seguito la lista dei convocati delle due squadre.

Napoli: i convocati di Calzona

In attesa di comunicazione

Torino: i convocati di Juric

Sono 20 i convocati di Juric in vista della sfida di Napoli di stasera. In panchina andrà Paro, vista la squalifica del tecnico croato. Torna Vojvoda, ecco l’elenco:

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa;

Difensori: Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Sazonov;

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Lazaro, Linetty, Masina, Vojvoda;

Attaccanti: Kabic, Okereke, Pellegri, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata.