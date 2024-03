In vista di Napoli-Torino, gara valida per la 28ª giornata del campionato di Serie A, ecco la probabile formazione di Calzona

Il Napoli passa dal giro di un anno dalla festa scudetto all’obiettivo di qualificarsi quanto meno in Europa. Da quando siede sulla panchina azzurra Francesco Calzona dalle parti di Castelvolturno è ritornato l’ottimismo, giustificato dal successo mai banale sulla Juventus, giunto successivamente alla goleada inflitta nel recupero di campionato al Sassuolo. Il Napoli si trova ora al settimo posto a quota 43 punti, a meno 8 dal quarto posto valevole per la qualificazione alla Champions League occupato in questo momento dal Bologna di Thiago Motta. Sogno impossibile? Tutto passa dal finale di stagione, a partire dall’impegno con il Torino, in cui Calzona dovrebbe comporre il classico 4-3-3 che nella storia recente ha fatto la fortuna dei partenopei

Zielinski in pole. Ballottaggi nella linea difensiva

Non dovrebbero esserci particolari rispetto all’assetto con cui il Napoli ha avuto la meglio sulla Juventus nel posticipo dello scorso turno, oltre alla probabile assenza forzata di Rrahmani per risentimento muscolare all’adduttore destro. Davanti a Meret, al posto del difensore ex Verona giocherà Ostigard, al suo fianco in vantaggio Juan Jesus sul connazionale Natan. Altro ballottaggio a sinistra tra Olivera e Mario Rui, con l’uruguaiano in pole position sul portoghese. A centrocampo confermati Zambo Anguissa e Lobotka, tra i più positivi contro la Juventus, mentre a comporre il terzetto dovrebbe figurare Zielinski, lasciando così in panchina Traoré. Davanti confermato il tridente composto da Politano e Kvaratskhelia, a servizio di Osimhen. Indisponibili Cajuste per distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra e Ngonge per risentimento muscolare alla gamba, ma c’è ancora la possibilità di poterlo vedere tra i convocati.

La probabile formazione del Napoli

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp. Gollini, Contini, Mazzocchi, Rrahmani, Natan, Mario Rui, Dendoncker, Traore’ Hj., Lindstrom, Raspadori, Simeone. All. Calzona.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cajuste, Ngonge