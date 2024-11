Le parole di Alessandro Nesta, allenatore del Monza, dopo la partita finita 1-1 contro il Torino di Paolo Vanoli

Torino-Monza è finita 1-1. Queste le parole di Alessandro Nesta dopo il match in conferenza stampa: “Per noi, per le caratteristiche che abbiamo, è meglio andare in vantaggio, abbiamo giocatori più veloci. Abbiamo avuto due occasioni importanti per fare gol, avremmo dovuto farli e a quel punto potevamo gestire. Dobbiamo fare di più perché la squadra ne ha bisogno. L’autostima nonostante l’ultimo posto non l’abbiamo mai persa, non abbiamo mai sbracato, siamo sempre stati in partita nei vari match, la squadra è tosta, ha valori, manca la stoccata decisiva, dobbiamo lavorare su quello, c’è bisogno di chi la butti dentro”. Poi su Mota e Maldini: “Daniel può fare meglio, Mota lo abbiamo servito poco. Di tutto quello che fa Daniel ne parlano per giorni, deve imparare a gestire questa situazione, è sotto i riflettori ma di certo non per colpa sua. Lui è un ragazzo super, è timido, deve imparare a gestire questa pressione”.