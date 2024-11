L’attacco non incide, poi quando Njie entra in campo la differenza si vede eccome. Sulle fasce Lazaro non spinge e Pedersen è poco preciso

MILINKOVIC-SAVIC 5.5: nel primo tempo è più impegnato del previsto anche se non deve compiere chissà che parate. Non sembra fare il massimo nell’occasione del gol del Monza: sceglie di non uscire facendosi infilare da Djuric dall’area piccola.

WALUKIEWICZ 5.5: si mangia un gol che manco nei peggiori incubi, con la porta praticamente spalancata. E va bene che il polacco i gol dovrebbe evitarli, ma non fa nemmeno quello.

COCO 5: inizia subito con un errore del quale il Monza per un soffio non approfitta. Guida una retroguardia che ancora una volta concede troppo, pure stavolta.

MASINA 6: primo gol con la maglia del Toro per il difensore, che svetta anticipando Pedro Pereira e battendo così Turati.

PEDERSEN 5.5: qualche accelerazione in più rispetto al compagno sulla fascia opposta la si vede, ma non è sempre preciso nei suggerimenti. C’è da aggiustare la mira e da crescere, anche parecchio.

VLASIC 5.5: uno scarico su Adams nel primo tempo e poco più, da lui allenatore e tifosi si aspettano la qualità che oggi non si vede abbastanza (st 26‘ NJIE 6.5: entra e si vede la differenza, va su tutti i palloni, conclude in porta mettendo in difficoltà Turati e mette anche Ricci davanti al portiere nella più grande occasione della ripresa)

RICCI 6: viene fuori tutta la sua qualità anche in una giornata in cui il Toro – specie nel primo tempo – regala una prestazione scialba. Costretto a mettersi in proprio per sorprendere Turati, la sua è una gara certamente più convincente delle ultime.

GINEITIS 6: vince il ballottaggio con capitan Linetty e gioca una partita più ordinata e ordinaria del solito, senza grandi squilli.

LAZARO 5: completamente spento, manca di idee e pure di qualità. Stavolta non si salva nemmeno lui (st 26′ VOJVODA 5.5: non entra nel modo giusto in partita)

SANABRIA 5: la carica della Nazionale non si vede nemmeno per sbaglio. Comincia ciccando un pallone: un segnale di quello che il numero nove avrebbe regalato da lì in avanti.

ADAMS 5: ritorna dopo lo stop che gli aveva impedito di giocare il derby ma come già nelle sue ultime partite gli manco i colpi che lo avevano fatto entrare da subito nel cuore dei tifosi. Un paio di occasioni le ha, solo che le spreca entrambe.

All. VANOLI 5.5: come già visto di recente, il Toro del primo tempo è una squadra che sembra aver paura. Aspetta più del dovuto nel fare i cambi, quando Njie entra fa la differenza.