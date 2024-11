Sintesi e commento dei primi 45′ di Torino-Monza: poche emozioni e scoperto del tifo in Maratona

La prima dopo il derby, al termine delle due settimane di sosta per le Nazionali. Per Vanoli e per il Torino una partita fondamentale per invertire il trend (sei sconfitte nelle ultime sette) e tornare a fare punti, in una giornata in cui i tifosi del Torino hanno organizzato una protesta contro la società. Il cuore della Maratona è all’esterno dello stadio, in segno di protesta (ingresso previsto nella ripresa): corteo prima dell’inizio del match e Curva in cui il tifo organizzato non è presente. Per quel che riguarda la sfida al Monza, Vanoli manda in campo la formazione attesa, con Walukiewicz Coco e Masina in difesa, con Gineitis a vincere il duello con Linetty in mezzo al campo e Adams far coppia con Sanabria dopo l’infortunio. Partenza sprint del Monza, che nel giro di 4 minuti si affaccia due volte dalle parti di Milinkovic-Savic: prima con Djuric che lancia Maldini – Coco nell’occasione non è brillante – e poi con Pereira. Meglio i brianzoli nella prima parte del match, col Torino che si fa vedere all’11, quando è bravo Pedersen ad andare sul fondo e metterla in mezzo. Peccato che Sanabria cicchi il pallone, mancando l’aggancio. Al quarto d’ora, su angolo, la migliore – ma pure unica – occasione granata- D testa è Coco ad andare vicino al gol, con Pablo Mari che sulla linea allontana il pallone. Al 20′ è il Ché ad avere una buona opportunità: Vlasic anticipa Bianco sulla linea di fondo e scarica per Adams che però si fa murare il tiro. I ritmi non sono altissimi ed è il Monza che fa la partita. Al 30′ è Maldini ad impegnare Milinkovic-Savic. Non cambia l’andamento del match nel finale. E al fischio duplice di Abisso arrivano i fischi dello stadio.