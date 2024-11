Torino-Monza, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

È tutto pronto per il ritorno in campo del Torino, che alle 15 ospiterà il Monza in una sfida già di per sé decisiva e fondamentale per risalire la classifica. Da un lato i granata che hanno perso 6 delle ultime 7 sfide, dall’altro la squadra fanalino di coda della Serie A, che ha vinto fin qui solo una volta in campionato. Segui Torino-Monza in diretta su Toro.it.

Torino-Monza: il prepartita

Ore 13 Mancano due ore alla sfida tra Torino e Monza, valida per la 13ª giornata di Serie A. È tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove tanti tifosi granata si sono già ritrovati per dare il via alla contestazione organizzata contro la società. La Maratona ha infatti comunicato l’intenzione di lasciare vuoto il proprio settore per tutto il primo tempo.

Torino-Monza: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Maripan, Walukiewicz,, Tameze, Ciammaglichella, Linetty, Dembelè, Sosa, Karamoh, Njie. All. Vanoli.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Postiglione, Birindelli, Sensi, Vignato, Ciurria, Valoti, Colombo, Forson, Maric, Caprari, Petagna. All. Nesta.

Dove vedere Torino-Monza in tv e in streaming

Per vedere in diretta Torino-Monza in streaming e TV è necessario collegarsi alla piattaforma Dazn, che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della Serie A. Si può accedere a Dazn da qualsiasi dispositivo: Smart TV, computer, tablet e smartphone.

Torino-Monza: le formazioni ufficiali

TORINO: In attesa di comunicazione

MONZA: In attesa di comunicazione

Torino-Monza: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15