I tifosi si sono dati appuntamento alle 10 di questa mattina: contestazione contro la società e 45 minuti di sciopero

L’annuncio è arrivato in settimana: la Maratona ha organizzato una contestazione nei confronti della società. Fuori dallo stadio Grande Torino i tifosi si sono ritrovati come accade ogni volta che la squadra granata gioca in casa. Stavolta, però, l’intenzione della tifoseria è quella di lasciare vuoto il proprio settore per poi entrare allo stadio nel secondo tempo.

La contestazione dei tifosi

Ore 14.36 Sono circa 10 mila i tifosi all’esterno dell’impianto. Non solo quelli che solitamente occupano la Maratona ma anche gruppi diversi. Al momento la Curva è ancora semi deserta.

Ore 14.05 Partito ora il corteo di protesta della Maratona. I tifosi, da Piazzale Grande Torino, si stanno dirigendo verso la tribuna. Grande partecipazione e cori contro il presidente Cairo, mentre all’interno dello Stadio sono pochi i tifosi presenti. Curva Primavera e Distinti ospitano i bambini della Scuola calcio che hanno sfilato poco fa.

Ore 14 Quando manca un’ora esatta al fischio d’inizio, la Maratona appare ancora vuota. Fuori i tifosi granata che si sono dati appuntamento per la protesta faranno partire un corteo, tra pochi minuti.

I tifosi del Torino all’esterno della Curva Maratona