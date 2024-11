Contro il Monza ad andare in gol è stato un difensore, Masina: l’attacco con Adams e Sanabria invece non riesce a incidere

Contro il Monza, non è arrivata la vittoria per il Torino: solo un pareggio per 1-1. Tra contestazione alla società e la squadra che non gira, non è un buon momento in casa Toro, i granata ci hanno provato ma la squadra non è quella dell’anno scorso e senza Zapata fa molta fatica a segnare. Perlomeno, dopo tre gare a secco, contro il Monza un gol è arrivato: ha segnato Masina, di testa. Ma l’attacco del Toro non incide, Sanabria e Adams, i due attaccanti titolari, non sono riusciti a lasciare il segno. Poche occasioni create e poca precisione. Fino a gennaio, quando dovrebbe arrivare il sostituto di Zapata, sono loro due a dover reggere sulle proprie spalle il peso dell’attacco ma servono i gol.

Adams e Sanabria: il loro momento negativo

Contro il Monza, Adams era appena rientrato dall’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare il derby e non gli ha permesso di rispondere alla convocazione della Scozia, proprio lo stato di forma potrebbe aver inciso sulla sua prestazione, che è stata sottotono. Era partito alla grande, come tutto il Torino d’altronde, poi si è un po’ spento. Ora il suo bilancio è di tre gol e un assist in 12 partite, più un cartellino giallo preso proprio contro il Monza. Non segna da Torino-Lazio, dello scorso 29 settembre.

Sanabria invece in Nazionale segna, al Toro no. Doppietta con il suo Paraguay nella scorsa sosta, poi gol in rovesciata all’Argentina in questa. In granata invece appena 2 gol in 10 partite. Come detto da Vanoli, sta giocando più vicino alla porta ma lui è più una punta di raccordo, con caratteristiche diverse da un tipico numero 9. In Torino-Monza, senza Linetty, era lui il capitano e proprio per la responsabilità che la fascia comporta sarebbe servito qualcosa in Piazza da lui

Njie la speranza

In questo brutto momento, la speranza è Alieu Njie. Karamoh non gioca mai, ormai il classe 2005 gli ha preso il posto. Entrato in campo al posto di Vlasic contro il Monza, ha dato la scossa come ha sottolineato anche Vanoli: “Njie ha aiutato la squadra ad accendersi”. Ci ha provato come sempre, convinto dei suoi mezzi per fare bene anche in Serie A. Il futuro è lui.